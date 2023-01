'Mortificada', así se sintió Kris Jenner tras ser pillada teniendo sexo en un avión

La estrella televisiva Kris Jenner nunca ha vuelto a experimentar un momento tan bochornoso como el que vivió a bordo de un avión de la compañía American Airlines cuando una azafata anunció a través de los altavoces que ella y su entonces marido, Bruce Jenner -conocido actualmente como Caitlyn tras su cambio de sexo-, habían mantenido relaciones sexuales en pleno vuelo.

"El momento más vergonzoso de mi vida fue cuando [Caitlyn y yo] volamos en primera clase en un vuelo comercial. Nos unimos al Mile High Club [expresión utilizada para referirse a las personas que han practicado sexo durante un viaje en avión] y creímos que nadie se había dado cuenta. Lo hicimos en el baño y cuando salimos nadie dijo nada. Al final del vuelo, la azafata cogió el micrófono y dijo: 'Enhorabuena, Sr. y Sra. Jenner. Acaban de unirse al Mile High Club. Nos sentimos muy orgullosos de ustedes y queremos regalarles una botella de champán. ¡Bien!'. Me encogí en el asiento de vergüenza. Me sentí mortificada", explica Kris en el número por el 50 aniversario de la revista Cosmopolitan.

Actualmente, los recuerdos más graciosos de Kris de su fallido matrimonio han quedado empañados por el resentimiento después de que Caitlyn -con quien estuvo casada antes de que se sometiera a su cambio de sexo a principios de este año- la acusara de hacerle bullying durante los 24 años que estuvieron juntos en la entrevista a la revista Vanity Fair con la que se presentó ante el mundo como mujer.

"El resumen general es que soy una mi*rda de persona que era mala con él. Puede irse a la mi*rda. Sinceramente, desearía no haber conocido nunca a ese hombre", afirmaba dolida Kris en un episodio del programa de su familia, 'Keeping Up with the Kardashians', tras leer las declaraciones de su exmarido.

