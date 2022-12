Morrissey: 'El suicidio es algo admirable'

El ex vocalista de The Smiths, Morrissey, nunca ha llegado al punto de intentar quitarse la vida a pesar de que sufre depresión desde hace años, aunque respeta a aquellos que han decidido hacerlo porque considera que todo el mundo se plantea "acabar con todo" en algún momento de su vida.

"Todo el mundo piensa en ello [el suicidio]. Incluso aquellos que asumen erróneamente que son felices. Ellos también piensan en desaparecer y en que ya han tenido suficiente, y mucha gente lo hace. Simplemente toman el control y dicen: 'Se acabó. No quiero más, no quiero más de esta tontería'. Es admirable", explicó el artista de 56 años a Larry King en su primera entrevista en televisión desde hace 10 años.

En su caso concreto, Morrissey afirma que su batalla contra la depresión es un problema que "nunca irá a mejor", por lo que ha tomado la decisión de no medicarse tras comprobar que ningún tratamiento le beneficiaba realmente.

"Para mí, nunca irá a mejor. Ya la he tenido durante muchos años. Me refiero a ella como 'el perro negro'. No se va, normalmente es lo primero en lo que piensas cuando te despiertas, no tiene cura. Creo que se debe a ser un hombre sensible. No lo hago [tomar medicación], ya he pasado por todo eso, no tiene sentido. Es más un estado mental, es circunstancial", añadió.

El pasado mes de octubre el intérprete hizo público que estaba siendo tratado de un cáncer, ahora asegura encontrarse "bien" aunque todavía requiere tratamiento.

"Es cáncer de Barret, afecta al esófago. Lo han intentado extirpar en alguna ocasión y he recibido medicación, pero estoy bien. Mucha gente lo tiene y lo supera, mucha otra gente también lo tiene y no lo supera", explicó.

Pero a pesar de su relativo buen estado de salud, el músico tuvo que tomarse un tiempo para asimilar su diagnóstico.

"Estoy maravillosamente. Realmente no oyes esa palabra cuando te hacen el diagnóstico, esa palabra que empieza por C. Se te pasa por alto, simplemente dices: 'Sí, claro'. Después cuando estás en las escaleras tú solo, estalla en tu mente. Pero en el momento, no oyes nada".