Morgan Freeman está dispuesto a morir actuando

A pesar de contar con 78 años, Morgan Freeman no tiene ninguna intención de retirarse del cine y hasta contempla la idea de morir trabajando, como le ocurriera al humorista Dick Shawn. El estadounidense murió de un ataque al corazón en 1987 mientras actuaba en la Universidad de California. Al caer de repente y boca abajo el público creyó que era uno más de sus números cómicos sin darse cuenta de que realmente había sufrido un infarto fulminante.

"¡Dick cayó muerto y la gente se rio! No podrías soñar con una muerte mejor. A mí no me preocupa nada", asegura Morgan en el periódico Daily Telegraph.

Pero aunque no tiene ganas de dejar su trabajo, Freeman está limitando el tiempo que le dedica y tiene claro que no cambiará el cine por la televisión o el teatro porque no le divierte hacer eso.

"Nunca volveré a subirme a un escenario con nadie. Tras dos meses de representaciones nos terminaríamos mirando y diciéndonos: '¿Qué coñ* hacemos aquí?'", bromea el intérprete, al tiempo que también le saca pegas al trabajo en televisión: "Es un trabajo, de 9 a 5, cinco días a la semana".