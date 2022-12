"Mis declaraciones han sido dramáticamente tergiversadas": Eva Longoria

Las palabras de Eva Longoria equiparando el discurso de Donald Trump con el de Adolf Hitler han sido aplaudidas por muchos de los que tampoco aprueban las declaraciones del empresario estadounidense calificando a todos los emigrantes mexicanos de "violadores y traficantes de drogas". Sin embargo, la actriz se ha sentido obligada a matizar su ya famosa comparación asegurando que ha sido "dramáticamente tergiversada".

"Mis declaraciones han sido dramáticamente tergiversadas. No estoy comparando a nadie. Por supuesto, no estoy diciendo que Donald Trump sea peligroso de por sí, sino que las palabras pueden resultar peligrosas. Estaba refiriéndome a la cita: 'La palabra es tan poderosa que una sola puede cambiar o destruir las vidas de millones', de don Miguel Ruiz", sentenció la intérprete a través de su cuenta de Who Say.

De esta forma Eva ha querido matizar la respuesta que ofreció durante la National Association of Latino Independent Producers cuando le preguntaron qué opinaba sobre las duras críticas que estaba recibiendo Trump por parte de muchos de sus compañeros de profesión.

"Lo que creo que no comprende (el señor Trump) y mucha otra gente es que las palabras pueden envenenar nuestras conciencias. Eso es lo que hacen, crean veneno emocional. Hitler consiguió movilizar a toda una nación con palabras, ¡solo con palabras! Así que todas estas reacciones eran de esperar. Si dices algo así, como lo que él ha dicho, tienes que estar dispuesto a aceptar las críticas", afirmaba la actriz.

Ante el aluvión de comentarios negativos que ha recibido desde su ya famoso discurso para presentarse candidato a la presidencia de Estados Unidos por el partido republicano, Trump ha decidido defenderse públicamente negando ser "racista".

"No soy nada racista. El hecho de que quiera una frontera más fuerte y de que no quiera que inmigrantes ilegales entren en este país no significa que sea racista. Significa que amo este país y que quiero salvarlo", aseguró el empresario a Entertainment Tonight.

Por Bang ShowBiz