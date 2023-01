Mindy Kaling aprendió hindi para rodar una escena de 'Ocean's 8'

De cara a su última película, 'Ocean's 8', Mindy Kaling tuvo que meterse en la piel de una experta joyera y falsificadora que se prepara para dar el golpe de su vida junto a un grupo de ladronas capitaneado por Sandra Bullock. Curiosamente, lo que más intimidó a la actriz al aceptar embarcarse en el proyecto no fue trabajar con estrellas de la talla de Cate Blanchett, Rihanna o Helena Bonham Carter, sino memorizar parte del diálogo en un idioma que no habla: el hindi.

"Tuve que aprender hindi para hacer una de las escenas. Aunque soy india, no crecí hablando ninguno de los idiomas oficiales de la India. En realidad supuso todo un desafío y cada noche durante meses era presa de un estrés enorme. Incluso contrataron a un entrenador solo para mí. Es el mayor desafío al que me he enfrentado nunca como actriz; aprender un idioma para una escena", ha confesado en una entrevista a la revista Parade.

A la intérprete no se le escapa que esa información, que no domina el hindi, sorprenderá a más de uno, por lo que no ha tardado en explicar que, pese a que los padres de la intérprete eran bilingües, ella creció en Estados Unidos en un hogar en el que la lengua predominante era el inglés.

"Mis padres provienen de distintas partes de la India. Mi madre hablaba bangali e inglés y mi padre tamil e inglés; cuando se conocieron en África, ese era su único lenguaje en común. Y ese fue el único que escuché de pequeña".

Por: Bang Showbiz

