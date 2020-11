Milton Castro, una gloria del deporte que terminó en la calle pidiendo limosna

El palmarés de este deportista es envidiable, sin embargo, su situación actual no es acorde a todos los logros que obtuvo. Milton a sus 44 años no tiene trabajo, no tiene dinero y depende de su esposa, quien es la que lo acompaña y lo mantiene. Es tan crítica la situación de Milton que se le ha visto en las calles pidiendo limosna.

>> Aquí podrás encontrar los capítulos, avances, clips e información de La Red . Déjate sorprender por Frank Solano, Carlos Vargas, Carlos Giraldo, Juan Carlos Giraldo y Mary Méndez.

¡Accede ya a nuestros contenidos exclusivos! Todo porque a nosotros… ¡Nada se nos escapa!