Miley Cyrus sigue 'muy unida' a Liam Hemsworth

La cantante Miley Cyrus encuentra muy frustrante la constante especulación que rodea su vida sentimental. Y con ello todo lo que se ha venido publicando sobre la modelo Stella Maxwell -con quien se le ha relacionado últimamente- y su exprometido Liam Hemsworth, con quien rompió en septiembre de 2013.

"Stella es increíble, pero en cuanto empiezas a quedar con una persona todo el mundo piensa que mantienes una relación con ella. No puedes asumir que toda aquella persona con la que ceno es una cita. Luego rompéis y está en todos lados, y es como: 'Ya han pasado página', pero realmente suele estar todo bien. Liam y yo seguimos estando muy unidos y nos queremos mucho, en cambio algunos lo muestran como si pasara algo malo", revela la artista en la revista ELLE.

Con el paso del tiempo, Miley ha llegado a la conclusión de que se sintió atraída por Liam -al que conoció en el rodaje de la película 'La última canción'- porque normalmente está rodeada de gente mucho mayor que ella y era agradable poder pasar el rato con alguien de su edad.

"Me siento mucho mayor de lo que soy. No quiero que la gente piense que me creo mejor o más lista que cualquiera de 22 años pero todos mis amigos están en la treintena y crecí en una serie de televisión en la que todo el mundo era adulto. Creo que por eso comencé con Liam, era agradable estar con alguien de mi edad".