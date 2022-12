Miley Cyrus se siente dichosa estando soltera

A la joven cantante Miley Cyrus, que puso punto final a su relación de seis meses con Patrick Schwarzenegger el pasado abril, no le preocupa volver a estar soltera gracias a la seguridad que le proporciona ser "feminista".

"Tiene mucho que ver con ser feminista, pero estoy muy a gusto sola. Creo que es algo de lo que se debería hablar más: que no pasa nada por estar solo", aseguró la intérprete a la revista TIME.

Además, Miley -que reconoce haber mantenido relaciones "no heterosexuales" en el pasado- se niega a definir su propia orientación sexual, ya que no cree en las etiquetas.

"No escondo mi sexualidad. En mi caso, no quiero etiquetarme como alguien en concreto. Nos encanta meter a la gente en categorías, pero lo que me gusta en el terreno sexual no va a definirme como persona", insistió.

Por ahora la ex estrella Disney no tiene ninguna prisa por rehacer su vida sentimental y está convencida de que no necesita una pareja para ser feliz.

"Ha habido momentos en mi vida en los que he tenido novio o novia. Y hay otros momentos en los que me ha encantado estar sola y no tener que entregar parte de mí a otra persona... Creo que esa es una libertad nueva para las mujeres. No sé si mi madre habría sido capaz de sentirse segura estando sola a los 22 años. Pero mi futuro no depende de si tengo o no pareja", concluyó.

Fuente: Bang Showbiz