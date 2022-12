Miley Cyrus se siente a gusto con su 'cuerpo desnudo'

La sucesión de polémicas que ha encadenado Miley Cyrus desde que empezara a desmontar su idílica imagen de estrella Disney ha llegado a la máxima expresión con su nuevo video musical, 'Wrecking Ball', en el que la joven cantante aparece completamente desnuda mientras se desahoga sobre sus emociones. Pero lejos de entenderlo como una nueva provocación, la ex 'Hanna Montana' asegura que la grabación ha sacado su lado más íntimo y personal y que la desnudez es solo una forma de aportar más "autenticidad" a su mensaje.

"Siempre me he sentido muy a gusto con mi cuerpo desnudo, ya que es la imagen más representativa de nuestro ser y la que me ayuda a transmitir mis sentimientos de la forma más honesta posible. En mi nuevo video la desnudez me da esa autenticidad y pureza que necesito para mostrarme tal y como soy", explicó Miley al diario británico Daily Mail.

Segura de sí misma y del nuevo rumbo que ha dado a su carrera artística, la extravagante intérprete no duda en responder a la sucesión de críticas y acusaciones que han rodeado su figura tras su provocativa puesta en escena durante los pasados MTV Video Music Awards --definidos por la gran carga sexual de su coreografía-- y ella misma ha acusado a sus detractores de sobredimensionar el episodio tratando de buscar "traumas" infantiles y experiencias escabrosas para justificar su comportamiento.

"Mis fans agradecen que todo lo que haga sea por voluntad propia e incluso como resultado de mi instinto, mientras que la gente que me critica trata constantemente de dañarme manipulando y exagerando la situación hasta límites insospechados. Quieren inventarse razones y traumas para entenderme y explicar por qué actúo como actúo, cuando lo cierto es que todo es más sencillo de lo que parece. Solo me dedico a vivir mi vida, a experimentar y a pasarlo bien, ni más ni menos", indicó.

Por: Bang Showbiz