Miley Cyrus se inspira en Britney Spears

Aunque la irreverente Miley Cyrus lleva meses concentrando la mayor parte de las críticas en el universo pop por su imagen y actuaciones provocativas, la joven estrella admite que su atrevida conducta solo trata de emular la de alguna de sus grandes predecesoras, sobre todo la de una Britney Spears con la que Miley está "obsesionada" desde su más tierna infancia. Por eso, la exniña Disney atribuye a la princesa del pop muchos de los elementos estéticos de su nueva etapa musical, tratando así de restar relevancia al impacto que ha provocado en sus recientes presentaciones en directo.

"Siempre me ha encantado Britney y la he tenido como gran referente musical. Su video 'Slave 4 U' [una de las grabaciones más controvertidas de Britney Spears] me tenía obsesionada desde que empezó a salir en televisión, y soñé con hacer algo parecido algún día", reveló la intérprete en el programa 'Alan Carr: Chatty Man', de la televisión británica.

A partir de ese momento, Miley Cyrus se propuso seguir cada uno de los pasos tomados por su ídolo en su errática carrera musical, una iniciativa que se encontró con la negativa frontal de su padre y que provocó que este le prohibiera terminantemente asistir a cualquier espectáculo de la entonces polémica Britney Spears.

"A partir de ahí me propuse imitar la actitud desenfadada y la determinación que mostraba Britney en todo lo que hacía, ya que ese era un momento en el que mi personalidad se forjaba a partir de todo lo que me rodeaba. Mi padre se preocupó mucho y trató de evitar a base de imposiciones que yo hiciera algo parecido, por lo que no me dejó asistir a uno de los conciertos que Britney ofrecía en Canadá. El recital se celebraba a solo unas manzanas del apartamento de mi padre, pero no hubo manera de convencerle de que me dejara ir: tenía miedo de que llegara a casa con la inocencia perdida", bromeó.

Al igual que ha tenido que hacer Britney tras protagonizar algún que otro escándalo sobre el escenario, Miley está intentando rebajar la tensión que generó su sexual actuación en los pasados MTV Music Video Awards, en los que bailó de forma bastante explícita para seducir al también cantante Robin Thicke, ya que para ella solo fue una forma de devolver a la gala de premios el carácter "divertido" que siempre la había definido.

"Se supone que era una noche para hacer locuras y pasarlo bien. Los MTV Video Music Awards siempre han tenido esa naturaleza transgresora y yo solo quería estar a la altura. Creo que no fue un espectáculo demasiado extraño para un evento de ese tipo", concluyó.



Por: Bang Showbiz