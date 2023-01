Miley Cyrus se enojó con Leonardo DiCaprio por no compartir su cigarrillo electrónico

A la cantante Miley Cyrus no le sentó nada bien que el actor Leonardo DiCaprio no le ofreciera una calada de su cigarrillo electrónico cuando coincidieron en el especial por el 40 aniversario del programa 'Saturday Night Live', a pesar de que ambos estaban apenas a "cinco metros de distancia".

"Estaba como a seis o cinco metros de Leonardo DiCaprio, que estaba allí sentado con su madre. Estaba fumándose uno de esos vaporizadores electrónicos. Pero no era él exactamente lo que me estaba poniendo nerviosa, era la tensión, porque existe una etiqueta en ese tipo de situaciones que dicta: 'Tienes que hacer que esa mi*rda rule, Leo'. Pero él nunca me ofreció, y eso me pareció raro", confesó Miley a su paso por el programa 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon'.

De todas maneras, esa no fue la única razón por la que la joven estrella no se sintió demasiado a gusto en la mencionada velada, ya que además todos los invitados eran mucho mayores que ella.

"Era la única chica allí, y la única persona que no era vieja. A parte de Kanye, vale, pero incluso él parece viejo comparado conmigo", añadió la cantante, que en seguida se retractó de su comentario tras recordar que el rapero quiere presentarse candidato a la presidencia de los Estados Unidos en 2020: "Bueno, está a punto de ser el futuro presidente, así que no debería hablar mucho de él".

Por: Bang Showbiz