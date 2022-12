Miley Cyrus se deshace de la ropa de Liam Hemsworth

Aunque ha pasado más de un mes desde que se confirmara oficialmente la ruptura entre Miley Cyrus y el actor Liam Hemsworth, algunas pertenencias del actor australiano todavía permanecían en la mansión que compartía con la joven estrella del pop, a pesar de que la mayor parte de sus posesiones ya habían sido trasladadas a una nueva residencia.

Teniendo en cuenta que Liam no ha vuelto a hacer acto de presencia en su anterior vivienda desde la separación, Miley ha decidido ahora que no quiere seguir conviviendo con nada que le recuerde a su exnovio y por ello no ha dudado en reunir todos los restos y donarlos directamente a la tienda de una asociación benéfica.

Publicidad

"Desde que el camión de la mudanza abandonó la propiedad con la mayoría de las cosas de Liam, nadie de su círculo cercano ha vuelto a pasarse por la casa que compartía con Miley. Y como ella no está dispuesta a seguir teniendo en su casa objetos que le recuerden su último desengaño amoroso, ha tomado la decisión radical de coger todas las cosas que se dejó y deshacerse de ellas sin preguntar. Lo cierto es que no quedaba mucho, algunos calzoncillos, ropa deportiva y sudaderas; pero todo eso se usará para recaudar fondos por una buena causa", reveló una fuente cercana a Miley Cyrus al diario británico Daily Mail.

La decisión de la polémica cantante puede ser considerada como una exhibición de fortaleza ante la opinión pública y una muestra clara de que está dispuesta a pasar página, pero lo cierto es que el estado de ánimo de Miley podría encontrarse en su punto más bajo desde que pusiera fin a su relación sentimental: una tristeza constante que solo puede disimular en el escenario cuando da rienda suelta a sus instintos.

"Miley no ha dejado de presumir de su actitud rebelde y de la seguridad que parece tener en sí misma desde que volviera a la soltería, pero la verdad es que la idea de limpiar su casa de los restos de su último noviazgo deja muy claro que no está bien. Sigue consternada por lo rápido que se desmoronó una relación que estaba a punto de derivar en una boda, y no es fácil sobrellevar altibajos de ese tipo", indicó el mismo informante.

Por: Bang Showbiz