Miley Cyrus se considera una criatura 'sin género ni edad'

La cantante Miley Cyrus no ha dejado de demostrar a lo largo de la presente década que está decidida a derribar cualquier estereotipo o perfil predeterminado que de alguna forma limite la libertad y la originalidad de cada individuo, ya que si hace solo cuatro años sacaba a relucir su faceta más irreverente para acabar dando un giro de 180 grados en su imagen -mucho más dulcificada y angelical en estos tiempos-, ahora asegura directamente que no hay etiqueta alguna que pueda definirla con exactitud al considerarse un "espíritu libre".

"Soy rara por muchas razones. Creo que no tengo género ni edad. Simplemente soy un espíritu libre, ni siquiera me divido entre ser humano y animal. No hay un 'yo' y 'ellos', no hay un 'nosotros' y 'vosotros'. Simplemente, no quiero ser nada que ya esté determinado y restringido", ha reflexionado en el programa de televisión británico 'Lorraine'.

Aunque haya hecho del respeto y de la tolerancia dos de sus señas de identidad, la hija del también cantante Billy Ray Cyrus hace gala de una fuerte intransigencia cada vez que alguien dirige una crítica, por constructiva que sea, a su adorada madrina: la leyenda del country Dolly Parton.

"Anoche estaba comentando que si no te gusta Dolly, ahí sí que eres un bicho raro. Y si yo te digo que eres raro, teniendo en cuenta que yo soy la persona más rara y tolerante que conozco, es que algo va mal. No hay nadie a quien no le guste Dolly. Ella es muy respetuosa y está llena de amor. Es una gran artista y un gran ejemplo a seguir", ha revelado en el mismo espacio televisivo.

Pese a huir de las categorías y perfiles predeterminados, en lo relativo a su orientación sexual -actualmente vive una relación estable con el actor Liam Hemsworth- la también actriz ha dejado claro en varias ocasiones que si tiene que identificarse con un término concreto, sería con el de la pansexualidad, ya que no hace distinción alguna entre géneros al hablar de atracción física.

"Durante toda mi vida, no podía entender mi propio género y mi propia sexualidad. Siempre odié la palabra 'bisexual', porque eso ya suponía enmarcarme en un concepto. No pienso en la gente como hombre o mujer", confesaba a la revista Variety el pasado octubre.

