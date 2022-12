Miley Cyrus 'necesita' la polémica para sobrevivir

Que Miley Cyrus no deja indiferente a nadie es algo que ya ha demostrado sobradamente en cualquier acto público, pero no deja de sorprender que cualquier artista de la escena pop se sienta obligado ahora a compartir públicamente sus impresiones sobre la controvertida ex niña Disney.



En esta ocasión, ha sido el dúo noruego Ylvis -formado por los hermanos Vegard y Bard- el que ha querido destacar que el éxito de Miley se basa principalmente en su capacidad para causar revuelo entre los sectores más tradicionales de la sociedad, una técnica imprescindible a su juicio para que la vocalista pueda promocionar su nuevo disco de estudio.



"Pobre chica, ella tiene que hacerlo en referencia al escándalo protagonizado por Miley al fumarse un cigarro de marihuana en Ámsterdam. Todos los periodistas en la alfombra roja nos han preguntado '¿qué creéis que va a hacer este año Miley Cyrus para provocar?'. Quiero decir que si ella no hiciera este tipo de cosas, probablemente nadie estaría hablando de su carrera artística ahora mismo. La mataría no ser el centro de atención, necesita la polémica para ser reconocida", bromeó Vegard en una entrevista con la agencia BANG Showbiz.



A pesar de los reproches poco disimulados que lanzan a la cantante estadounidense, los dos hermanos aseguran que Miley Cyrus es una vocalista con gran talento y sentido de la escenografía, por lo que sienten una sincera admiración por ella que no es incompatible con las críticas que puedan verter sobre ella.



"Estaba detrás del escenario cuando actuó y creo que lo hizo fenomenal. Se nota que es una gran cantante, es muy expresiva y tiene mucho talento", comentó Bard.

