Miley Cyrus llora con una canción sobre la muerte de su pez

La siempre controvertida Miley Cyrus no pudo evitar echarse a llorar mientras cantaba un tema compuesto en honor a su pez Pablow, que murió el pasado mes de febrero, durante la última edición de su serie de conciertos conocida como Backyard Sessions.

Publicidad

"¿Por qué todo lo que amo tiene que morir? Si pudiera volver atrás, te liberaría en el mar porque no soporto ver a alguien tan salvaje como tú morir en una pecera", se puede oír cantando a Miley en un vídeo que ha publicado en su página de Facebook, en el que aparece vestida con un esquijama de unicornio.

Miley, que inmortalizó a su querido pez realizándose un tatuaje suyo hace tres meses, también sufrió enormemente por la muerte de su perro Floyd, al que atacó y mató un coyote en abril del año pasado.

"Siento que le he fallado a mi chico. Mi trabajo era protegerle y no soy alguien que se tome el fracaso a la ligera... Hoy es uno de esos días en los que no me siento capaz de abrir las cortinas para ver el sol, abrir las ventanas para oír cómo el mundo sigue adelante, porque lo cierto es que odio el hecho de que el mundo siga girando. Quiero que se detenga, quiero que a todo el mundo se le rompa el corazón de la misma forma que a mí", tuiteó Miley en aquel momento culpándose por la muerte de su mascota.

La estrella también se tatuó la cabeza de Floyd en su costado izquierdo tras perderlo.

Publicidad

Por: Bang Showbiz