Mila Kunis y Ashton Kutcher están 'muy felices' tras ser padres

Tras el nacimiento de su primera hija el pasado martes, la pareja formada por Mila Kunis y Ashton Kutcher irradia felicidad. La pequeña, cuyo nombre aún no se conoce, nació en perfecto estado de salud en el hospital Cedars-Sinai de Los Ángeles, haciendo las delicias de sus padres, quienes "no caben en sí del entusiasmo", según ha confirmado un amigo de la pareja a la revista Us Weekly.

Desde el nacimiento de su bebé, la joven pareja ha ido recibiendo las felicitaciones de muchas celebridades de la industria cinematográfica. Una de las estrellas que no tardaba en expresar su alegría por la noticia era Robert Downey Jr., padre de Indio (21) y Exton (2), que bromeaba sobre la duración del embarazo de la actriz.

"Cuando estás en el centro del interés mediático, parece como si hubieras estado embarazada durante tres años. Estoy muy contento de que [Mila] haya pasado ese punto. Felicidades", declaraba al programa 'Entertainment Tonight', espacio que también aprovechaba su mujer Susan Downey -madre de su segundo hijo y embarazada de nuevo- para añadir: "Espero que todo salga bien. Es agotador, pero [ser padres] es lo mejor del mundo".

Por su parte, el actor Billy Bob Thornton, quien tiene tres hijos en edad adulta y la pequeña Bella de 10 años, avisaba a los recién estrenados padres de que haber tenido una niña les generará de cara al futuro un sentimiento de protección que no habrán conocido hasta ahora.

"Buen trabajo Mila, es genial. Mi hija tiene 10 años y es mi ojito derecho, el centro de mi universo. Las niñas te hacen algo. Siempre eres muy protector con ellas", confesaba.