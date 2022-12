Mila Kunis quiere que Ashton Kutcher lidie con su hija cuando sea adolescente

La actriz Mila Kunis -quien dio a luz a su primer hija, Wyatt, hace dos meses- tiene claro que será el padre de la pequeña, el también actor Ashton Kutcher, quien se encargue de lidiar con ella cuando esta alcance la pubertad.

"No es mi problema [que las chicas se comporten bien hasta que llegan a la adolescencia]. ¡Ese es problema de su padre! Mi cuñada tuvo a su hijo dos semanas antes de que nosotros tuviéramos a nuestra hija y es completamente diferente. En todo", reveló la intérprete durante el programa 'The Late Show with Craig Ferguson'.

En su primera entrevista tras dar a luz Mila admitió que ya se encontraba plenamente recuperada de los kilos extra que había adquirido durante el embarazo, algo que atribuye a dar el pecho a su hija, quien todavía no es capaz de permanecer quieta en un sitio.

"Dos meses... nueve semanas. No está adormilada, ¡no puede parar!", añadió.

La actriz también bromeó sobre educar a Wyatt al estilo escocés -para complacer así al presentador, por cuyas venas corre sangre escocesa- al tiempo que admitió que Ashton es un gran fan de las faldas escocesas, tanto es así que se hizo con una durante su última visita al país.

"Es genial porque, ya sabes, no llevan nada debajo de la falda escocesa. A él le encantan. El día que llegamos, a la vuelta de Escocia, se celebraba la festividad de San Patricio. Fuimos juntos a un bar y él llevó puesta su falda, y ahora lo hace siempre el día de San Patricio", señaló.