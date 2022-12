Mila Kunis está encantada con el crecimiento de sus pechos

La actriz Mila Kunis todavía no se ha acostumbrado a los cambios que ha experimentado su figura, y en especial su escote, desde que diera a luz a su hija Wyatt el pasado mes de octubre, fruto de su relación con Ashton Kutcher .

"No sé qué hacer con todo esto, porque nunca he tenido senos. Siempre me he vestido como cualquier chica plana, y de repente tengo mucho pecho... ¡Para mí es maravilloso! Es un nuevo mundo. ¡Los hombres por fin me miran el escote! Nunca me había sucedido antes", explicó divertida la intérprete a su paso por el programa 'Conan', reconociendo eso sí, que a su pareja no le ha impresionado demasiado el cambio en su físico: "En realidad a él no le distraen. Pero, desde luego, sí que han crecido lo suyo", bromeó cuando el presentador mostró una imagen de la pareja en el estreno de su última película, 'El ascenso de Júpiter', en la que Ashton parece estar mirando disimuladamente el escote de su vestido de Dolce & Gabbana.

El único inconveniente de sus recién estrenadas curvas es que Mila ha tenido que cambiar todo su guardarropa, ya que la ropa de diseñador que solía utilizar antes le queda demasiado pequeña.

"Déjame que te diga una cosa, tener un bebé y darle el pecho hace que nada entre en estos vestidos", confesó.