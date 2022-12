Mike Tyson sufrió una agresión sexual en su infancia

El exboxeador Mike Tyson fue secuestrado en la calle cuando apenas tenía 7 años por un "hombre viejo" que abusó sexualmente de él, y a quien nunca más volvió a ver tras la agresión.

"Me secuestró en la calle cuando era pequeño. Era un señor viejo. Me pegó, abusó sexualmente de mí y esas cosas. Nunca volví a verlo. No le conté nada a nadie, simplemente seguí adelante con mi vida", relató el deportista en el programa 'Opie Radio' de la emisora SiriusXM.

A día de hoy el controvertido deportista, quien cumplió tres años de prisión tras ser condenado por violación en 1992, no está seguro de si tan traumática vivencia marcó su carácter de adulto.

"No sé si la agresión me cambió o no. No siempre lo recuerdo, pero a lo mejor sí que lo hago y no me doy cuenta. Pero no me avergüenzo, ni oculto lo que me sucedió", confesó.

Entre los muchos problemas con los que Tyson, quien ha estado casado en tres ocasiones y es padre de seis hijos, ha confesado públicamente haber tenido que lidiar durante gran parte de su vida adulta se encuentra su adicción a las drogas, a raíz del cual habría conocido al malogrado actor Robin Williams, quien se quitó la vida el pasado mes de agosto.

"Conocía a Robin, nos habíamos visto antes. La gente que tenemos que sufrimos este tipo de problemas nos conocemos entre nosotros. Estuve en una reunión con él, sí. Resulta muy interesante porque cuando le concocí por primer vez me dijo: 'Estaba esperándote'. Y empezó a contarme algo sobre una persona a la que lo dos solíamos comprarle droga. Todo el mundo admiraba a Robin, así que en mi cabeza lo único que podía pensar es: '¿Por qué él también conoce a esta traficante de mala muerte?'", añadió.