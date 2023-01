Michelle Renaud pierde la calma ante un tuit sobre su supuesto romance con José Pablo Minor

La buena química que Michelle Renaud tiene con su compañero de reparto José Pablo Minor en la telenovela 'Pasión y Poder' ha hecho saltar las alarmas sobre un posible romance entre ambos, especialmente después de que el actor pusiera punto final a su relación con Natasha Dupeyrón tras varios años juntos. Aunque Michelle ha intentado negar hasta ahora dichos rumores sin perder el buen humor ni la sonrisa, este martes fue incapaz de mantener la calma cuando una seguidora le envió un tuit insinuando que no "respetaba" las relaciones ajenas.

"Qué lindo sería que las chicas sin valores algún día respetaran al hombre ajeno... ¿verdad?", le preguntó una seguidora.

Publicidad

Harta de ver cómo se inventan historias sobre su vida privada, Michelle no dudó en responder de forma contundente para deleite de todos sus fans, que aplaudieron su decisión de defenderse públicamente.

"Sí, qué lindo. También sería muy lindo no hablar de lo que no sabemos, no inventar cosas, no atacar... ¡Feliz martes!".

Michelle siempre ha dejado claro que únicamente le interesa ser conocida por su talento, por lo que uno de sus grandes temores es que su fama acabe por eclipsar su trayectoria profesional.

"Lo único que espero es que me reconozcan por ser actriz, no por ser famosa. Quiero que la gente vea, a primera vista, mi talento", explicaba la joven en la edición mexicana de la revista Glamour.