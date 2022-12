Michael Peña se negó a cambiar su nombre a pesar de sonar 'muy latino'

Puede que a día de hoy sea una de las grandes promesas latinas del cine a nivel internacional, pero en sus inicios en la meca del cine Michael Peña no se libró de enfrentarse a los mismos obstáculos que cualquier otro intérprete hispano. Sin embargo, el actor de origen mexicano se negó a aceptar algunas de las sugerencias de su mánager, como cambiar su nombre por uno más anglosajón, para continuar permaneciendo fiel a sí mismo.

"Era demasiado latino. Recuerdo que mi agente, o alguien de quien ya ni me acuerdo me dijo: '¿Por qué no te cambias el nombre por uno más norteamericano como Michael Paine o algo así?'. Pero yo me negué. En el fondo sabía que me iba a ir bien así", confesó el actor a Variety Latino.

Publicidad

Finalmente la decisión de Michael ha demostrado ser la adecuada, teniendo en cuenta que está a punto de estrenar la película 'Fury' junto a estrellas de la talla de Brad Pitt y Shia LaBeouf después de haber trabajado a las órdenes de Diego Luna en la exitosa cinta 'César Chávez'. Pero el éxito de su carrera cinematográfica no ha conseguido que el intérprete se olvide de sus orígenes humildes y su infancia en una de las zonas marginales de Chicago, una etapa de su vida de la que nunca ha tenido ningún reparo en hablar ya que guarda muy buenos recuerdos.

"Crecí en el gueto, en cada lado de la zona donde vivía había una banda distinta. Recuerdo que tuve mi primera bicicleta con 13 años, mi padre me la compró y estaba tremendamente emocionado. Creo que la tuve durante media hora: cinco tipos me pegaron una paliza y se la llevaron. Crecí de esa manera, pero yo ni siquiera sabía que estaba en el gueto. Y en el fondo me lo pasaba muy bien. Sí, teníamos pocos parques y aún menos sitios para jugar, pero mi familia estaba muy unida, mis tíos y mis primos venían a casa todo el rato, muy al estilo mexicano", declaraba recientemente Michael en el programa 'Mario Lopez: One on One'.