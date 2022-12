Michael Jackson le hacía bromas telefónicas a Russell Crowe

A pesar de que nunca llegaron a conocerse en persona, Michael Jackson tenía por costumbre llamar repetidamente al actor durante los dos o tres años anteriores a su muerte, ocurrida en 2009, después de descubrir el nombre falso que utilizaba en los hoteles donde se alojaba.

"Nunca le conocí, nunca le di la mano, pero se enteró del nombre con el que me registraba en los hoteles, por lo que allá donde estuviera me llamaba haciendo esto que solías hacer cuando tenías 10 años, ya sabes", contaba Crowe al periódico The Guardian.

El cantante murió a causa de una sobredosis de Propofol a los 50 años pero Russell cree que su sentido del humor era bastante más pueril, ya que acostumbraba a hacer bromas por teléfono a pesar de irritar sobremanera al actor.

"'¿Está el Sr. Wall? ¿Está el Sr. Wall? ¿Hay algún Wall (pared en inglés) ahí? ¿Entonces qué es lo que está sujetando el techo? Jaja' Ya tendría que haber dejado esas bromas atrás, ¿no?", explicaba Crowe.

Por: Bang Showbiz