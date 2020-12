“Mi primera borrachera fue a los 9 años”, Chester revela su adicción al alcohol

Chester se sinceró ante las cámaras de La Red y se declaró un adicto al alcohol. Recordó sus primeras borracheras y cómo poco a poco se fue convirtiendo en un hábito tomar a cualquier hora y momento del día.

Aunque su primera borrachera recuerda que fue a sus 9 u 8 años, donde fue a dar al hospital, y que a sus 15, en sus “primeras rumbitas” se peleo y no recordó nada de lo que hizo, fue hasta que entró a la universidad, cuando tomar alcohol y emborracharse se volvió algo común en su vida y luego en su trabajo como comediante incrementó.

Luego en su trabajo en parques y luego en escenarios tomar cualquier tipo de bebida embriagante era ley, pero para Chester era normal tomar y no pensaba que era un alcohólico, a pesar de que borracho vivía metiendo la pata.

Fue hasta hace poco que su familia lo hizo entrar en razón.

“Me doy cuenta que con mi esposa y mis hijos casi llorando con cara de decepción me dicen ‘cambia, no queremos un papá alcohólico, no queremos un papá borracho’”, recuerda el comediante.

Publicidad

Fue hasta hace unos meses que, por pedido de su familia, Chester decidió no tomarse ni un trago más. En esas ya lleva, según sus cuentas, medio año. Para Chester era un reto diario el no tomar, por eso el pasado 24 de octubre tomó una decisión y fue internarse en una fundación que ayuda y trata a adictos.

>> Aquí podrás encontrar los capítulos, avances, clips e información de La Red . Déjate sorprender por Frank Solano, Carlos Vargas, Carlos Giraldo, Juan Carlos Giraldo y Mary Méndez.

¡Accede ya a nuestros contenidos exclusivos! Todo porque a nosotros… ¡Nada se nos escapa!