"Mi primer pensamiento fue: He perdido a mi hijo": aseguró madre de Caitlyn Jenner

Esther (88), madre de la estrella televisiva Caitlyn Jenner (65), reconoce que en un principio no asimiló demasiado bien la noticia de que su hija, conocida en aquel entonces como Bruce, iba a someterse a un proceso de cambio de sexo para convertirse en mujer.

"Mi primer pensamiento fue: 'He perdido a mi hijo'. Pero luego recapacité y me dije: '¿Sabes que? Salgo ganando'", asegura la madre de Caitlyn en uno de los adelantos promocionales del programa de telerrealidad 'I Am Cait'.

Una vez conseguida la aprobación de la mayoría de sus familiares y amigos, el próximo objetivo de la ex deportista olímpica es "ponerse al día" con la comunidad transexual.

"Hasta ahora siempre me había aislado completamente de la comunidad transexual, así que tengo que ponerme al día con muchas cosas. Siento un gran respeto por este grupo de personas tan valientes, así que quiero hacerlo bien para contar todas las versiones de la historia. Para mí, esa es la gran pregunta: ¿estoy haciéndolo bien?", reveló Caitlyn en el primero de una serie de artículos titulados 'The Real Me' en su cuenta de Who Say.

Ella misma reconoce que aún le queda mucho por aprender sobre su nueva vida.

"Hace unas semanas salí a cenar con algunas de mis nuevas amigas, un grupo de seis mujeres transexuales. Y fui preguntándoles una a una que cuánto tiempo hacía que habían realizado su transición. Una dijo que 20 años, la otra que 15... siete años, tres... Cuando me llegó el turno, dije: 'Dos semanas'. Unas pocas semanas después de ese momento ya he aprendido mucho más sobre esta comunidad, sobre sus problemas y sobre su gente. Ha sido una experiencia reveladora, que principalmente me ha permitido ver lo afortunada que soy".

Por Bang ShowBiz