"Mi madre es una estrella del rock, es una locura”: Kendall Jenner

La modelo Kendall Jenner encuentra un apoyo inquebrantable en su madre, la matriarca de la familia Kardashian, Kris Jenner, quien es capaz de gestionar las carreras de todos sus hijos a la vez que cumple con su papel de madre, prestándoles a cada uno la atención que necesita.

"No muchas personas tienen una madre que también es su mánager. A mí me preguntan todo el tiempo cómo es o si preferiría que las cosas fueran distintas. Pero mi madre es una estrella del rock, es una locura. ¡La verdad es que no sé cómo lo hace! Se preocupa mucho por cada uno de nosotros y todos tenemos nuestra mierd*, cosas realmente jod*das. Como todo el mundo, tenemos problemas con los que lidiar. Confío en ella para todo. Mi madre no fue a la universidad para aprender cómo ser representante, nunca pensó que se iba a dedicar a eso. Pero, cuando se casó con mi padre [Caitlyn Jenner, anteriormente conocida como Bruce] acabó haciendo de mánager para él. No sé cómo se volvió tan buena en ello. ¡Yo creo que es la experiencia! Pero es increíble que haya podido cuidarnos a todos y darnos a cada uno la atención que necesitamos", afirma Kendall en un artículo en su web personal.

Publicidad

Kendall no solo le está agradecida a Kris por manejar hábilmente su carrera, también piensa que es una madre excepcional porque es muy comprensiva y cariñosa.

"No es solo una buena mánager, también es una buena madre. Cada vez que tengo un desfile, si no puede acudir lo ve online. A ver, he desfilado tantas veces que lo normal sería que ya no le diera tanta importancia. ¡Pero ella se emociona con cada uno! A mi madre le encanta cuidar de las personas. Cuando estábamos en París durante la Semana de la Moda, una amiga mía estaba muy enferma. Cuando se lo dije a mi madre, ¡mandó medicinas al backstage para ella! Más tarde en el viaje, yo estaba de muy mal humor y era por la noche. Le llamé y le dije: '¿Puedo ir a tu habitación?' y ella se sentó conmigo hasta que me sentí mejor. Fue increíble y me encanta saber que está ahí para mí cuándo y dónde la necesite. La quiero", añadió.

CON BANG SHOWBIZ