"Mi hijo prefiere vivir en España antes que en Miami": Nicolás Vallejo-Nágera

Al empresario Nicolás Vallejo-Nágera le resulta tremendamente complicado despedirse de su hijo Andrea Nicolás (4), fruto de su relación con Paulina Rubio, una vez finalizados los días de vacaciones que le corresponden según el acuerdo de custodia que alcanzaron su exmujer y él en noviembre del año pasado porque es consciente de que el pequeño nunca quiere regresar a Miami, donde reside actualmente junto a su famosa madre.

"He venido con mi hijo, que está muy contento de estar aquí con sus primos y la familia. Estaré todo lo que pueda. Le gusta estar en el campo con sus primos. Esto es bastante distinto a Miami, pero le encanta. Me dice que quiere quedarse. No tiene conciencia, pero quiere estar aquí", confiesa el exmarido de la intérprete a La Otra Crónica del periódico El Mundo.

Lejos de querer desenterrar el hacha de guerra con la mexicana con estas declaraciones, Colate insiste en que no está interesado en continuar alargando el enfrentamiento con su exmujer.

"Estoy deseando firmar la paz, porque no soy guerrero. Por mí no haría todas estas cosas...", añade.

Sin embargo, parece poco probable que el ya exmatrimonio consiga acercar posturas debido en gran parte a la falta de comunicación que parece existir entre ambos y a la existencia de terceras personas interesadas en "crear polémica".

"Tenemos unos acuerdos y unos viajes... son complicaciones. Pasa en los divorcios un poco complicados. El nuestro, como es más público y hay partes interesadas en crear polémica... Yo me entero de muchas cosas por la prensa".

