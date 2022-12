"Mi esposa es mi mayor fuente de inspiración": Carlos Vives

El estable matrimonio que el colombiano Carlos Vives mantiene con Claudia Elena Vázquez ha dejado su impronta en el último disco del popular cantautor, 'Corazón profundo', un trabajo lleno de letras llenas de romanticismo que, como él mismo confiesa, no habría logrado plasmar en el papel si no fuera por la felicidad que a diario le proporciona su inseparable compañera de vida.

"Este disco está hecho a partir de unas deudas sentimentales muy importantes, con quienes nos han marcado la vida. Todos queremos escribir sobre los amigos, la tierra y los hijos. Pero la deuda sentimental más grande la tengo con mi esposa, con ella tengo la cuenta más grande de todas, porque el amor es la fuente de inspiración más grande que tenemos los artistas a la hora de escribir", se sinceró el carismático intérprete durante una entrevista en el programa radiofónico 'Herrera en la onda', de la cadena Onda Cero.

Aunque el veterano intérprete puede presumir de haberse erigido como un referente musical para otros compatriotas a los que abrió las puertas del éxito internacional -Juanes y Shakira siempre han admitido tener a Carlos Vives como una de sus grandes influencias- y del éxito que cosechó en España su particular mezcla del folclore colombiano con ritmos de la música pop, el vocalista todavía no acaba de asimilar el alcance que ha tenido su legado en la península ibérica.

Tanto es así, que el extrovertido músico se sorprende todavía al recordar cómo su emblemática canción 'Fruta fresca' fue adoptada por los coros rocieros andaluces como un tema que sigue siendo clave en sus festivos repertorios, una anécdota que certifica la huella imborrable que ha dejado en el país de sus ancestros y que, de paso, le hace sentirse aún más orgulloso de su estrecho vínculo con la pequeña localidad de Restrepo (Asturias).



"La verdad es que nunca pensé que fuera a tener tanto éxito en España, así que solo puedo agradecer a los españoles el apoyo que siempre me han brindado desde hace tantos años. Me siento afortunado de que mis canciones hayan sido tan bien recibidas aquí, y eso que están muy aferradas a esos ritmos de mis raíces caribeñas, lo que yo siempre he llamado la nueva Andalucía. Pero el premio más grande que he recibido en España fue que muchos grupos del sur hicieran sus propias sevillanas adaptando la canción 'Fruta fresca'", reveló el reputado artista antes de presumir de cómo su origen asturiano todavía está impregnado en su propio nombre.

"Mi segundo apellido es Restrepo, que también es un pueblo de Asturias de donde vienen mis ancestros y que forma una parte importante de mi identidad", explicó.

Más noticias sobre Carlos Vives

Publicidad

"Mi esposa me ha salvado la vida": Carlos Vives

Exclusivo: Carlos Vives hará parte del equipo de "La Voz España"

Carlos Vives: 'La música me ayudó a dejar atrás el pasado'



Por: Bang Showbiz