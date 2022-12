Meryl Streep prefiere la vida sencilla al glamour

La actriz Meryl Streep tiene una vida muy normal junto a su marido Don Gummer, hasta el punto de que prefiere quedarse en casa antes que ir a deslumbrantes fiestas del mundo del espectáculo.

"Tengo una vida muy poco espectacular. Me encanta sentarme en la silla de mi sala de estar y coser. O cocinar, leer un libro. Soy una persona muy sencilla", reveló a la revista alemana Gala.

Mientras la actriz disfruta de una vida normal y corriente en su casa reflexiona sobre los grandes éxitos profesionales que le ha dado su carrera en la meca del cine, pues tiene todos sus premios exhibiéndose en el salón.

"Todos los Óscar están en la sala, al lado de otros premios. No quiero presumir de ellos, me sirve más para recordar que no debo dormirme en los laureles y también que debo retarme a mí misma a esta edad. He estado mucho tiempo en ese negocio pero aún no he perdido la pasión por mi trabajo", contó Meryl antes de asegurar que se considera una afortunada por haber empezado su carrera como actriz hace muchos años, cuando la imagen no era tan importante como lo es ahora.

"No diría que soy fea, pero no soy tampoco muy guapa. Creo que mi carrera nunca ha estado basada en mi belleza, esa ha sido mi suerte... En Hollywood ahora mismo tienes que ser como una modelo de Victoria's Secret, incluso si tienes más de 40 años, para conseguir trabajo. Creo que eso es horrible... Si veo películas antiguas mías, a veces me quedo impresionada con lo grande que parecía mi nariz", añadió al mismo medio.