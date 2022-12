Melanie Griffith se siente 'agradecida' por llevar cinco años sin adicciones

La actriz Melanie Griffith, quien puso punto final a su matrimonio de 18 años con Antonio Banderas el pasado mes de junio, ha celebrado sus cinco años de sobriedad compartiendo en las redes sociales una captura de pantalla de la aplicación móvil con la que lleva la cuenta de todos los días que han pasado desde que superó sus problemas de adicción.

"Hoy me siento muy agradecida", escribió la intérprete junto a la imagen.

Melanie ingresó en rehabilitación en 2011 durante 90 días para combatir su dependencia a los tranquilizantes que le fueron prescritos en un principio para aliviar sus dolores de espalda derivados de una lesión de ski. Ella misma ha reconocido en varias ocasiones que sus problemas de adicción terminaron por pasar factura a su relación con el actor malagueño en aquel momento.

"Estuve en rehabilitación durante tres meses, me llevó diez días únicamente desintoxicarme. Antonio me apoyó mucho, todo lo que pudo, pero si no eres alcohólico o drogadicto y de pronto descubres que tu mujer sí lo es, es algo difícil de asimilar. Le resulta extraño. Las adicciones son algo habitual en mi familia, pero no en la suya... Y no lo digo como algo malo. Es solo algo malo que sucede en algunas familias, y en ese sentido él ha estado completamente de mi parte", declaraba Melanie a AARP Magazine.

Por su parte, desde que ambos anunciaran el final de su matrimonio a través de un comunicado, Antonio ha dejado claro en repetidas ocasiones que continúa admirando y queriendo a la que fuera su mujer durante casi dos décadas.

"Ha sido un año muy fuerte desde el punto de vista profesional por mucho trabajo acumulado y también desde el punto de vista personal, pero bueno, la vida continúa. A Melanie le tengo una gran admiración como actriz, lo he dicho siempre, y un gran respeto en ese territorio, por eso está en la película ['Autómata', producida y protagonizada por el malagueño]. Y es una persona a la que he querido, quiero y querré siempre, sea cual sea nuestro estatus", explicaba el intérprete a su paso por el programa 'El Hormiguero' de Antena 3.