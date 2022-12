Mel C, tras terminar su relación, no se acostumbra a la soledad

Desde que terminó su relación sentimental de más de una década con Thomas Starr -con quien tiene una hija, Scarlet de 5 años- en el verano de 2012, la cantante Mel C se ha sumergido progresivamente en un estado de "soledad" al que difícilmente podrá acostumbrarse en los próximos años, ya que nunca ha afrontado la vida en solitario.

"Al principio lo pasé realmente mal y fue muy duro, porque cuando te separas de una persona con la que has estado tanto tiempo, existen muchos sentimientos encontrados. Justo después empecé a sentirme un poco aliviada incluso, porque creo que los dos necesitábamos poner fin a nuestra relación y empezar de nuevo. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo te vas encontrando cada vez más sola y reflexionando todas las noches sobre tu futuro. En ocasiones no importa cuánta gente esté a tu alrededor para ayudarte, porque por las noches te sigues sintiendo sola", reveló la artista británica a la revista HELLO!

Publicidad

Por esta razón, la popular ex Spice Girl está dispuesta a llenar ese vacío emocional encontrando a la persona perfecta con la que compartir su vida -Mel C ha sido relacionada últimamente con el locutor de radio Greg Burns y con el cantante Matt Cardle- y la de su pequeña Scarlet.

"He pasado buenos momentos como mujer soltera, pero ahora me gustaría conocer a esa persona especial con la que sentirme segura en la vida. Aunque sé de antemano que no va a ser nada fácil, ya que tener una hija complica las cosas. No me gustaría que Scarlet tuviera que lidiar con cualquier tipo de persona, así que me quiero tomar mi tiempo para estar segura de que por fin he conocido a alguien que me complementa y que tiene una visión de la vida parecida a la mía", explicó al mismo medio.

Bang Showbiz.