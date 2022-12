Mel C teme desarrollar una adicción al bótox

La ex Spice Girl Mel C ha ganado en estilo y seguridad en sí misma con el paso del tiempo, una evolución que le permite lucir actualmente una imagen aún mejor que la de sus años en la formación musical. Y esto es en parte gracias a la ayuda del bótox, aun cuando prefiere no abusar de esta sustancia para no volverse "una adicta".

"La verdad es que depende, una vez cada par de meses me pongo un poquito, no quiero volverme una adicta. La cirugía es ir demasiado lejos, se oyen tantas cosas de gente que ya no puede ver correctamente. No hay que pasarse, simplemente hacer pequeños retoques aquí y allá", confesó a la agencia BANG Showbiz.

A diferencia de algunas de sus compañeras de profesión, Mel C nunca ha escondido el hecho de que recurre a este tipo de procedimientos porque quiere ser honesta con sus seguidores y asegura que no ve qué hay de malo en ello.

"Por qué no [utilizar bótox], no es permanente; pensé que debía darle un oportunidad, y no me avergüenzo de reconocerlo. Creo que probablemente sea mejor ser honesta acerca de ello, mucha de las imágenes que recibe el público son irreales y no es sano que la gente crea que eso es lo natural cuando no lo es", declaró.

En la misma envidiable forma física de siempre, la estrella celebró el pasado mes su cumpleaños con un concierto especial en el O2 de Londres bajo el lema 'Sport is 40', donde compartió escenario con Emma Bunton y Natalia Appleton, y donde aseguró que se siente más feliz una vez cumplidos los 40.

"Me siento mucho más relajada, me he dado cuenta de que todas esas cosas por las que te preocupas a los 20 años ya no son tan importantes. Cuando eres joven te inquieta lo que la gente piense de ti y la imagen que proyectas", afirmó.