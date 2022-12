Mel B abandona a su marido Stephen Belafonte

La ex Spice Girl Mel B ha decidido alejarse durante un tiempo de su marido Stephen Belafonte debido al "estado crítico" en que se encuentra su matrimonio, especialmente después de que ambos mantuvieran una fuerte discusión el pasado jueves justo antes de que la cantante tuviera que ser hospitalizada por unos fuertes dolores de estómago.

"El matrimonio de Mel está en un punto de crisis, básicamente está en estado crítico. Les ha dicho a todos sus amigos que ha terminado con Stephen. Quitarse su alianza matrimonial antes de aparecer en la final de 'Factor X' [el pasado domingo] fue un gesto muy simbólico, sabía muy bien lo que estaba haciendo y quería mandarle un mensaje muy claro a Stephen sobre cuáles son sus sentimientos al respecto", explicó una fuente al periódico The Sun.

La tensión entre Mel y su marido no habría hecho más que continuar deteriorándose debido a la decisión de Stephen de no acompañar o visitar a su mujer durante su estancia hospitalaria.

"Mel no ha hablado con Stephen desde que ingresó en el hospital la semana pasada. Él no se pasó por allí, y resulta muy triste, teniendo en cuenta que su mujer podría haber muerto. Todo el mundo la está apoyando ahora para que permanezca fuerte y le deje de una vez por todas, porque no creen que su relación sea sana", añadió.

Aunque la noticia de su separación todavía no ha sido confirmada por ninguna de las dos parte, Mel contaría con el apoyo de su círculo más íntimo, que le estaría aconsejando tomarse un "tiempo de descanso".

"Las cosas han estado muy mal durante las últimas semanas pero Mel estaba intentado apartarlo todo a un lado para poder centrarse en Andrea [Faustini, su concursante en 'Factor X'] y en el programa. La semana pasada todo empeoró y tuvieron un par de encontronazos muy fuertes antes de que Mel acabara en el hospital. Sus niveles de estrés están por las nubes ahora mismo, y sus amigos le dan ánimos para que se tome un tiempo de descanso con respecto a Stephen. Eso lo que está haciendo, pero la cuestión es cuánto durará eso", concluyó el informante.