Meghan Trainor ha renunciado al tabaco y la bebida tras su operación

Poco después de darse a conocer al mundo entero cantando 'All About That Bass', en 2015 Meghan Trainor se enfrentó a la peor pesadilla de cualquier cantante al verse obligada a pasar por quirófano para lidiar con una hemorragia en las cuerdas vocales. Peor aún, la intervención no salió como se esperaba y, apenas un año después, le tocaba volver a repetir todo el proceso para intentar reparar de una vez la lesión.

Cuando por fin lo consiguió, la intérprete decidió tomar medidas drásticas con el objetivo de no volver a encontrarse nunca en esa misma situación, renunciando a consumir bebidas alcohólicas justo después de alcanzar la edad legal -21 en Estados Unidos- para hacerlo .

"La verdad es que se trata de algo que te toma por sorpresa y hace que pongas todo en perspectiva. Yo, por ejemplo, he parado de beber alcohol porque sé que perjudica las cuerdas, y nunca he fumado ningún tipo de sustancia. Ahora bebo mucha más agua y he empezado a comer más sano y a hacer ejercicio. Desde luego, ha quedado claro que funciona a nivel físico y psicológico, así que voy a seguir haciéndolo", ha explicado la intérprete de 24 años en conversación con la revista People.

Lo cierto es que Meghan ya sorprendió a todos sus fans a finales del año pasado luciendo una silueta mucho más estilizada de cara a su debut como jueza del concurso 'The Four: Battle for Stardom'. Antes de que nadie se lanzara a acusarla de haber traicionado los ideales de aceptación que ella misma pregonaba con su música, la estrella se apresuró a aclarar que únicamente había abrazado un estilo de vida más saludable con el apoyo de su prometido Daryl Sabara, sin dietas extremas ni entrenamientos radicales.

"Nunca antes me había sentido sexy cuando estaba con chicos. Nadie me había expresado en voz alta en la cama lo mucho que les gustaba mi cuerpo hasta que conocí a Daryl. Está obsesionado con él, con cada centímetro. Y eso me ha hecho ganar en confianza, mucho más de lo que consiguió 'All About That Bass'. Es el mejor, estamos en las nubes", aseguraba la artista estadounidense en una entrevista a la revista Cosmopolitan acerca de cómo su futuro marido ha contribuido a que mejore su autoestima.

