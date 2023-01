Meghan Markle está a favor de los movimientos Me Too y Time's Up La futura esposa del príncipe Enrique considera que esas campañas suponen el marco ideal para animar a otras mujeres no a encontrar su voz, sino a utilizar sin miedo la que ya tienen.

Meghan Markle está a favor de los movimientos Me Too y Time's Up Meghan Markle está a favor de los movimientos Me Too y Time's Up El evento anual que cada año organiza la Royal Foundation creada por los príncipes Guillermo y Enrique de Inglaterra se ha convertido este miércoles en el primer acto al que los nietos de Isabel II han acudido junto a sus respectivas parejas: la duquesa de Cambridge, en el caso del segundo heredero al trono, y Meghan Markle, quien en apenas dos meses pasará por el altar con el menor de los dos hijos del príncipe Carlos. Las dos mujeres ya se habían dejado ver juntas en público las pasadas navidades, durante la tradicional misa del 25 de diciembre a la que acude la familia real en la iglesia St Mary Magdalene, pero esta ha sido la primera ocasión en que coinciden sus agendas oficiales y, pese al poder de fascinación que sigue generando Catalina -especialmente ahora que está embarazada de su tercer retoño-, la futura novia se ha vuelto a convertir una vez más en el centro de todas las miradas. Publicidad Meghan Markle goza de todos los privilegios de pertenecer a la realeza En el marco de un acto celebrado en Londres y que recopilaba los esfuerzos a través de distintas organizaciones humanitarias que llevan a cabo tanto Guillermo como Enrique, la antigua protagonista de la serie 'Suits' no evitó pronunciarse acerca de los aires de cambio que sacuden actualmente la industria a la que pertenecía hasta hace tan solo unos meses, expresando su punto de vista sobre las distintas propuestas que se han planteado para acabar con el acoso o la desigualdad en el ambiente laboral y ofrecer a las mujeres una plataforma segura en la que denunciar las agresiones de las que sean víctimas. "Me resulta muy interesante que, cuando mucha gente habla de la importancia de ayudar a ganar confianza y autoridad a las jóvenes en concreto y a las mujeres en general, a menudo utilizan expresiones como: 'Estás ayudando a darles una voz'. Y yo no podría estar menos de acuerdo con esa afirmación", aseguró de forma contundente. "Las mujeres no necesitan encontrar su voz, lo que necesitan es sentirse apoyadas y seguras para emplear la que ya tienen y los demás debemos animarnos a escucharlas. Ahora mismo, con tantas campañas como la de Me Too o Time's Up, nos encontramos ante la mejor oportunidad posible para dar más visibilidad aún al movimiento para empoderar a las mujeres y todos deberíamos apoyarlo, los hombres incluidos". En su intervención, la exactriz alabó el trabajo llevado a cabo por su futuro marido y sus cuñados, asegurando que por el momento ella había tratado de comenzar a familiarizarse con distintas fundaciones y sus colaboradores para poder zambullirse de lleno en la actividad benéfica en cuanto pase por el altar el próximo mes de mayo. Por: Bang Showbiz