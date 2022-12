Megan Fox: 'Ser sexy no te convierte en tonta'

Aunque su imagen sensual y desinhibida le ayudó a consolidar su carrera interpretativa gracias a la saga 'Transformers', la actriz Megan Fox ya está cansada de que la consideren una "tonta" o una "cabeza hueca" por el mero hecho de abrazar plenamente su sexualidad, ya que no comprende la obsesión de la sociedad por clasificar a las mujeres en dos categorías estancas: sexy o inteligente.

"A las mujeres nos hacen sentir que en el momento en que aceptamos nuestra sexualidad nos convertimos en unas tontas o unas cabezas huecas, así que tenemos que intentar ser más masculinas. ¿Pero por qué deberíamos hacer algo así? Las mujeres somos atractivas, pero también muy inteligentes, y algunas de nosotras somos también increíblemente fuertes", aseguró la intérprete al suplemento Event del periódico Mail on Sunday.

Publicidad

A nivel personal, lo que más molesta a la intérprete es que se le considere una mujer promiscua, pese a que mantiene una relación estable desde hace diez años con su marido Brian Austin Green, padre de sus hijos Noah (2) y Bodhi (7 meses).

"La gente sigue empeñada en verme como una rebelde o una chica mala, y no entiendo por qué. Porque mi vida es exactamente todo lo contrario. Les cuesta mucho mirarme sabiendo que acepto plenamente mi sexualidad, y entender que no soy promiscua, es algo que no les entra en la cabeza. Pero lo cierto es que llevo más de diez años con Brian", añadió.