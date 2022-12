Max George quiere cantar en la boda de su exnovia

El cantante británico Max George, miembro de la popular boy band The Wanted, está dispuesto a demostrar al mundo que la relación que mantiene hoy en día con su expareja, la actriz televisiva Michelle Keegan, se ve definida por la cordialidad y por la buena sintonía que hay entre ellos, hasta el punto de que no le importaría interpretar algunas de sus canciones más románticas durante el enlace que unirá en matrimonio a su antigua novia con su prometido Mark Wright.

"No creo que me inviten a la boda, para ser sincero, pero lo cierto es que tengo el verano libre y no voy a andar muy lejos de aquí. Estoy completamente disponible para ellos si necesitan que cante en la boda. Me encantaría hacerlo, de verdad, seguro que les gustaría el espectáculo que les tendría preparados", bromeó el extrovertido artista a la revista Star.

Publicidad

El guapo intérprete lleva varios meses tratando de restar relevancia a los comentarios que han venido surgiendo sobre los numerosos roces que habría mantenido con Michelle desde su abrupta ruptura, sobre todo en relación a la acalorada discusión que ambos habrían protagonizado el verano pasado en una discoteca de Marbella. Tanto es así, que al vocalista no le importa volver a sacar el tema para insistir en que, aunque no son precisamente amigos, entre ellos no existe ningún tipo de rencor o disputa que no hayan sido resueltos con anterioridad.

"No ha pasado nada malo entre nosotros desde que lo dejamos. Me hace gracia que la gente asegure que nos peleamos en Marbella delante de todo el mundo, porque me parece que no han entendido nada de lo que ocurrió y, sobre todo, se nota que no nos conocen en absoluto. Mentiría si dijera que entre nosotros existe una gran amistad, pero eso no significa que no podamos convivir el uno cerca del otro", explicó.