Matthew Perry: 'No recuerdo tres años de 'Friends', estaba fuera de mí'

A pesar de que Chandler Bing en la popular serie 'Friends' fuera el personaje que le hiciera saltar a la fama, el actor Matthew Perry -quien luchó contra sus adicciones a las drogas y el alcohol en el pasado- guarda recuerdos difusos de la tercera a la sexta temporada, a finales de los 90.

Al ser preguntado en 'The Chris Evans Breakfast Show' de la cadena BBC Radio 2 por el episodio que menos le gustaba, el actor lo tuvo claro: "No recuerdo tres años de la serie, así que ninguno de esos. Estaba un poco fuera de mí en aquellos días... Entre la tercera y la sexta temporada".

Publicidad

A pesar de que Matthew no podrá estar en el encuentro que reunirá a sus ex compañeros de serie Jennifer Aniston (Rachel Green), Courteney Cox (Monica Geller), Lisa Kudrow (Phoebe Buffay), David Schwimmer (Ross Geller) y Matt LeBlanc (Joey Tribbiani) el 21 de febrero para el especial 'Must See TV: A Tribute to James Burrows' debido a que estará en Londres actuando en la obra de teatro 'The End of Longing', sí que enviará algo pregrabado, y no descarta que en un futuro el grupo se reúna para grabar un episodio.

"No sé cuál sería el precio, pero creo que los actores estarían dispuestos a hacerlo, yo lo estoy. Creo que estaríamos dispuestos a hacer algo, algún tipo de especial para televisión. No sé si una película. Es algo difícil porque terminamos con el listón tan alto que no queremos arruinarlo, por lo que queremos ser muy cuidadosos. A veces cuando vuelves es terrible y arruinas los recuerdos de la buena serie que habías hecho antes. Hemos hablado de ello en alguna cena, nos gusta cenar juntos, nos lo pasamos bien. Es un grupo realmente bueno, no hay ningún idiot* en el grupo y eso nos ha salvado durante diez años", añadió.