Matthew McConaughey recurre a Tom Hanks para adelgazar

La dura tarea de perder 22 kilos para aportar realismo a su interpretación de un enfermo de sida en 'The Dallas Buyer's Club', su última película, llevó a Matthew McConaughey a seguir a rajatabla los consejos de Tom Hanks en esta delicada materia, ya que el oscarizado intérprete se ha visto obligado en varias ocasiones a reducir sus medidas para emprender rodajes llenos de complejidad.

"Llamé a Tom y estuvimos hablando sobre la forma en que logró bajar de peso para rodar 'Philadelphia' y 'Náufrago'. Aunque también consulté a un nutricionista para saber qué pasos tenía que seguir desde un punto de vista más profesional", reveló el actor en la edición digital de la revista People.

El cambio radical en la dieta de Matthew McConaughey hizo cambios en su atlética anatomía y provocó que el intérprete acabara pesando solo 61 kilos, un estado de extrema delgadez que generó un estado de alarma en su círculo más cercano.

"Cuando comencé a perder peso, la gente me paraba y me preguntaba si me sentía bien. Pero cuando llegué a los 61 kilos, ni siquiera se molestaban en preguntarme cómo estaba; directamente me decían: 'Dios mío, creo que vamos a tener que llamar a alguien, necesitas ayuda urgentemente'. Fue entonces cuando supe que mi aspecto encajaba a la perfección con la naturaleza de mi personaje", explicó el artista.

A pesar de la gran preocupación que invade a sus allegados por su estado físico, las duras condiciones de tan exigente rodaje no han alterado lo más mínimo el carácter optimista del actor, quien asegura encontrarse en uno de los períodos más fructíferos y estables tanto de su carrera artística como de su vida cotidiana.

"He oído por ahí que no tengo energía para afrontar el rodaje de la película, y eso es rotundamente falso. La fuerza y la intensidad que he perdido del cuello para abajo la he ganado en mi cabeza. Estoy muy centrado y motivado ante lo que estoy haciendo", aseveró.

