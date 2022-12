Matt LeBlanc y Matthew Perry no fueron invitados a la boda de Jennifer Aniston

Los compañeros de Jennifer Aniston en la serie 'Friends' Matt LeBlanc y Matthew Perry no fueron invitados a la boda sorpresa que unió la semana pasada -tras cuatro años de noviazgo- a la actriz con Justin Theroux en su casa de Bel Air. Un enlace que sorprendió a propios y extraños y que se trató de hacer pasar en un principio como una fiesta de cumpleaños para Theroux, quien cumplió 44 años este lunes 10 de agosto.

"Me sorprendió. No sabía nada", aseguró Perry a ET Canada, quien sin rencores dijo que estaba "muy feliz por ellos".

Por su parte, LeBlanc cree que el motivo de no haber sido invitado es que la ceremonia fue "muy pequeña", que solo reunió a los más cercanos a la pareja, e insiste en que los ex compañeros de reparto todavía disfrutan de una buena amistad.

"Yo no estaba allí, así que le deseo lo mejor. Todo el mundo está bien. Las chicas estuvieron allí. Tienes que tener a las chicas allí", dijo LeBlanc al mismo medio, haciendo referencia a que sus también compañeras en la serie, Courteney Cox y Lisa Kudrow, sí asistieron a la ceremonia. Courteney incluso fue dama de honor.

Tras contraer matrimonio los recién casados y algunos amigos, como Jimmy Kimmel y Jason Bateman, pusieron rumbo a Bora Bora.