Matt Damon previene a George Clooney sobre los retos de tener mellizos

Puede que al actor Matt Damon tuviera que acabar secándose las lágrimas cuando George Clooney le reveló en confidencia que su mujer Amal Alamuddin estaba embarazada de mellizos, pero al margen de la más que comprensible emoción, lo cierto es que el intérprete no parece confiar demasiado en la capacidad de su buen amigo para sobrellevar la llegada al mundo de no uno, sino de dos recién nacidos.

"George me dijo un día: 'Bueno, tú tienes cuatro hijos [con su esposa Luciana Barroso]'. Y yo le contesté que no tenía nada que ver, que yo los tuve uno a uno. Sinceramente, no sé cómo la gente es capaz de encargarse de dos bebés al mismo tiempo. Esas noches sin dormir.... ¡Y encima con dos! Va a ser imposible para él, pero bueno, ya veremos qué pasa", bromeó en conversación con la presentadora Ellen DeGeneres.

Además de ser uno de los privilegiados que se enteró de la primera paternidad de George Clooney antes que la opinión pública, Matt Damon fue parcialmente responsable de que la noticia se haya mantenido en el más estricto secreto hasta hace solo unos días y que, por el momento, ninguno de los futuros padres se haya pronunciado todavía sobre una de las novedades más importantes de su vida en común.

Por esta razón Matt Damon regañó a George Clooney cuando se enteró que sería papá

"Me emocioné mucho, pero en realidad reaccioné diciéndole: '¿Pero te has vuelto loco? No se lo digas a nadie más, ¿es que no conoces la regla de las doce semanas?'. Por supuesto que no sabía nada de eso... Me contestó con un 'Déjame en paz' y cuatro semanas después le pregunté si todo estaba bien. Me dijo que no me preocupara", aseguraba días antes al programa 'Entertainment Tonight', para a continuación ofrecer una opinión sobre la nueva etapa que afronta su amigo Clooney que difiere claramente de la que parece tener ahora.

"Tengo que decirlo, ella es maravillosa y creo que a George le ha tocado la lotería en ese sentido. Van a ser unos padres geniales, esos niños tienen mucha suerte de tener los padres que tienen", indicaba.

