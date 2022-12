Mary Kate y Ashley Olsen se defenderán 'en los tribunales' de las 'demandas infundadas'

Mary-Kate y Ashley Olsen piensan defenderse "enérgicamente" contra la demanda interpuesta ante la Corte Suprema de Manhattan por sus becarios -extrabajadores de la empresa Dualstar, propiedad de las famosas gemelas-, en la que se les acusa de no haberles pagado por su trabajo. De este modo, Dualstar ha hecho público un comunicado a través de E! News en el que asegura que las acusaciones son "infundadas".

"Para comenzar, Dualstar es una organización que está comprometida con el trato justo a todos los individuos y acorde a todas las leyes aplicables. Las alegaciones de la demanda contra Dualstar son infundadas, y Dualstar se defenderá enérgicamente frente a las reclamaciones de los demandantes en los tribunales, no delante de los medios de comunicación. Dualstar confía en que cuando la verdad salga a la luz, la demanda será desestimada en su totalidad", dice el comunicado.

La demandante principal, Shahista Lalani, asegura en los documentos presentados que aunque las hermanas Olsen siempre se mostraron amables durante sus prácticas en la firma The Row, fue explotada por la diseñadora jefe durante su tiempo de trabajo allí, que tuvo lugar en 2012.

"Ellas [Mary-Kate y Ashley] son gente muy agradable. Nunca fueron malas con nadie. Son gente de negocios. [Pero la diseñadora jefe] era muy exigente. Estuve haciendo el trabajo de tres becarios. Hablaba con ella todo el día y toda la noche. Me mandaba correos electrónicos por la noche para el día siguiente, como a las 10 de la noche".

La demanda busca un estatus de demanda colectiva y estima que hasta 40 becarios anteriores y presentes podrían unirse a la queja.

"Cuando no estábamos haciendo algo, decían: 'Organizad los botones según el código de color'. No teníamos ni 15 minutos de descanso. Eres como un empleado, salvo que no te están pagando. Eran casi crueles contigo. Otros becarios han llorado. Solía ver a muchos chicos llorando mientras servían el café o mientras fotocopiaban cosas".