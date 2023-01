Mary J. Blige recibirá este año su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

Además de por la posibilidad de poner el broche de oro a su faceta interpretativa en la próxima entrega de los Globos de Oro, a la que acudirá el próximo siete de enero como nominada en la categoría de mejor actriz de reparto por su papel en 'Mudbound', la cantante Mary J. Blige se convertirá sin lugar a dudas en una de las grandes protagonistas de lo que llevamos de año después de que este mismo viernes se haya revelado que la intérprete contará finalmente con su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, todo un reconocimiento que se verá materializado este mismo día 11 con un emotivo acto público en Los Ángeles.

"Mary J. Blige es una de las cantantes más populares de nuestra generación y estamos convencidos de a sus fans les entusiasmará poder visitar su placa en una zona tan emblemática de la ciudad y conmemorar así todos los logros de su carrera", ha declarado Ana Martinez, una de las productoras de la organización de estos galardones, a través de un comunicado.

Aunque todavía no se han facilitado más detalles sobre el homenaje que recibirá la polifacética artista en pleno corazón de Hollywood, en la prensa norteamericana ya corre el rumor -basado probablemente en el contenido de la anterior nota de prensa- de que su estrella entrará en la categoría musical y de que la artista se verá acompañada durante el acto por su buen amigo Sean 'Diddy' Combs, quien produjo en 2003 uno de los sencillos más aclamados de la diva, 'Love at First Sight'.

Cierto es que Mary J. Blige cuenta con una sólida y respetable trayectoria en cine y televisión -discreta en ocasiones por su tendencia a dar vida a personajes secundarios-, pero ni esta circunstancia ni la perspectiva de que pueda llegar al evento con un Globo de Oro bajo el brazo parecen haber conseguido que los promotores de la iniciativa se planteen incluirla en la categoría de cine y televisión, una decisión que probablemente haya sido acogida con satisfacción por aquellos fans que la ensalzan, ante todo, como la vocalista y compositora legendaria que es.

Por: Bang Showbiz

