Martin Sheen alaba la 'valentía' de su hijo Charlie al confesar que es portador del VIH

El padre de Charlie Sheen, Martin, está orgulloso de su hijo por haber confirmado este martes durante su entrevista en el programa 'Today' de la cadena NBC que es VIH positivo desde hace "aproximadamente cuatro años", ya que sabe que ha sido "lo más difícil que ha hecho nunca". Martin ha querido mostrar también su total respaldo al actor.

"Le vi el sábado por la noche. Mi mujer y yo fuimos a verle para que tuviera la seguridad de que le apoyábamos. Y si hubiera querido que fuera con él, hubiera cancelado este evento. Pero él dijo que no, que esto tenía que hacerlo él solo. Ha estado posponiendo esta historia muchos meses y le hemos animado a hacerlo. Ha estado echándose atrás y echándose atrás porque iba a ser como ir a su propia ejecución, supongo. Esta mañana, cuando le veía solo, revelando su secreto más oscuro y profundo, no podía creer el nivel de valentía del que estaba siendo testigo y que era mi hijo. Le dejé un mensaje y le dije que si yo tuviera tanta valentía, cambiaría el mundo", declaró un emocionado Martin en la Global Financial Leadership Conference del CME Group.

El actor de 75 años explicó al público la necesidad de considerar el VIH una enfermedad como el cáncer o la adicción a las drogas sin pensar en los afectados "de forma distinta".

"Quería animar a todos los que tenéis hijos, esposas, tías, tíos, clientes que sufren cualquier tipo de adicción a daros cuenta de que es una enfermedad y de que si tuvieran cáncer, no pensaríais en ellos de forma distinta. Pero lo más importante, y hablo desde mi propia experiencia, la mayoría de gente que es adicta a algo está buscando una experiencia trascendente", añadió.

El actor espera que Charlie pueda vivir a partir de ahora libremente sin cargar con el peso de su secreto.

"Espero que este día sea el primer día del resto de la vida de Charlie como hombre libre".