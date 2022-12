Martin Freeman antes de elegir un papel se lo piensa muy bien

Amanda Abbington comparte vida con uno de los actores más de moda por su papel de Dr. John Watson en la serie 'Sherlock' o por el de Bilbo Bolsón en 'El Hobbit', Martin Freeman. Y de él admira, entre otras cosas, la capacidad que tiene para saber elegir los papeles que va a interpretar.

"Estoy muy orgullosa de él. Elige increíblemente bien. Ha rechazado cosas porque no le convencían, y yo en cambio pienso: 'Dios mío, yo diría a todo que sí'. Pero él es cuidadoso y exigente. No es el típico actor. Él reflexiona las cosas. Tiene ética, y yo admiro eso", cuenta la mujer de Martin, también actriz, al periódico The Observer.

Sin embargo, esa admiración no le lleva a estar al tanto de todos los detalles de los proyectos en los que se embarca su marido. Como de la nueva película de Marvel, en la que Martin comparte protagonismo con Scarlett Johansson y Robert Downey Jr.

"No sé mucho sobre Marvel. A [nuestro hijo] Joe le encantan todas esas cosas. Yo le pregunto a Martin por ello. Creo que él forma parte del gobierno, tiene que hacer muchas cosas con walkie-talkies. Él me dice: 'Tengo que dar órdenes a Scarlett Johansson y Robert Downey Jr. todo el día'. Y entonces yo le corto: 'Para, para, no me des más nombres'", cuenta Amanda.