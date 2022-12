Marta Sánchez y Daniel Terán animarán a los fans del Real Madrid

La reina del pop español está tan orgullosa de los resultados de su colaboración musical con su pareja, el interiorista Daniel Terán, que en la noche de este miércoles lo demostrará ante los fans del Real Madrid en las horas previas a la final de la Copa del Rey que el equipo blanco disputará con el FC Barcelona. Junto a la banda de rock de su novio, Gang Religion, Marta Sánchez no solo presentará su último sencillo, 'Get It Up', sino que también exhibirá en el escenario la buena química que existe entre los dos enamorados.

"¡Recordad que nos vemos esta noche en la final de la Copa del Rey en Valencia! Gang Religion [formación en la que Daniel es guitarrista] y yo os esperamos con muchas sorpresas en la carpa de actuaciones del Paseo de la Alameda. ¡Qué ganas tenemos de actuar!", escribió una entusiasta Marta en su perfil de Twitter.

Esta no es ni mucho menos la primera vez que la artista madrileña presume de las dotes artísticas del hombre de su vida, ya que en los últimos meses no ha dejado de compartir en las redes sociales imágenes que retrataban a la pareja componiendo en la intimidad de la casa que tienen en Ibiza. De la misma forma, Marta ha aprovechado sus últimas apariciones públicas para dejar claro que una de las claves de su ilusionante romance reside en la "pasión por la música" que comparte con el apuesto diseñador que ocupa su corazón.

"He estado componiendo mi último disco con mi pareja en Ibiza. Nos llevamos fenomenal porque la pasión por la música une mucho. Me encanta toda la música que ha estado produciendo estos meses", revelaba la cantante recientemente durante un evento de la Asociación Española contra el Cáncer.

Además de cultivar el estrecho vínculo -sentimental y musical- que mantiene con Daniel Terán, la diva de la música también ha tenido la oportunidad estos meses de conocer en profundidad a su familia política, hasta el punto de que no dudó en transmitir públicamente la felicidad que sentía al poder celebrar el cumpleaños de su suegra rodeada de seres queridos.

"Estamos celebrando el cumpleaños de mi suegrita en uno de mis restaurantes favoritos de Madrid, rodeados de buenos amigos y disfrutando muchísimo", publicaba en Twitter.