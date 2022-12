Marta Sánchez adopta una perrita

La cantante Marta Sánchez ha adoptado a una perrita de raza pomerania a la que aún no ha puesto nombre, una tarea para la que ha pedido ayuda a todos sus seguidores en las redes sociales.

"Sorpresa, ¿me ayudáis con el nombre? Es hembra", anunció la intérprete en su cuenta de Twitter.

La simpática mascota llega en un momento de cambio en la vida de Marta, que comenzó el año pasado cuando decidió mudarse junto a su pareja Daniel Terán a Miami para entregarse en cuerpo y alma a trabajar en su nuevo disco, '21 días', con el que ha querido romper con la imagen de diva que siempre se le ha atribuido.

"No quiero estar encorsetada en un personaje y en un nombre. Quiero que la gente me vea más como cantante y no como personaje. No soportaba al personaje más tiempo", aseguró la cantante en una entrevista al periódico El Mundo.

Pero en esta nueva etapa de Marta no todo han sido alegrías, ya que sus declaraciones acusando a su compañero de dueto Carlos Baute de interpretar un "papel" frente a las cámaras con tal de lograr sus objetivos profesionales, la arrastraron al centro de la polémica después de que el cantante afeara su conducta a través de las redes sociales. Sin embargo, tanto el venezolano como ella parecen haber zanjado sus problemas después de que Marta se disculpara públicamente con él.

"A Carlos, decirle que siempre voy a estar agradecida hasta la muerte por el exitazo de 'Colgando en tus manos'. Perdóname si te ha sentado mal alguna cosa que haya podido decir. Iba más con la infraestructura y con los contratos y demás historias. Sabes que te mando un beso, que te respeto y que te aprecio", declaraba la cantante en el programa 'El Hormiguero' de la cadena Antena 3, un gesto que Baute quiso agradecer en su cuenta de Twitter: "Querida amiga Marta, muchas gracias por tus cariñosas palabras en 'El Hormiguero'. Hoy me recordaste a la Marta de siempre. Besos".