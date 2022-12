Mark Wahlberg teme el día en que su hija tenga novio

El popular actor siempre ha demostrado ser un padre excesivamente protector con respecto a las féminas de su familia, por lo que no sorprende que el intérprete haya aprovechado la historia de su personaje en la cuarta entrega de la saga de acción 'Transformers' para prepararse ante la hipotética situación de que una de sus hijas aparezca en casa con un chico de la mano. Teniendo en cuenta que el protagonista de la cinta se identifica con un padre soltero que en un momento dado tiene que dejar que su pequeña se marche para siempre con su pareja, el artista ha podido ensayar de antemano una escena de la vida real que, por otra parte, espera que se produzca lo más tarde posible.



"En la película, mi personaje tiene que irse a luchar para salvar el mundo y por eso tiene que confiar en este chico para que cuide de su hija como si le fuera la vida en ello. Este dilema humano y emocional es una de las cosas que más me gustan de la película, ya que me puedo identificar personalmente con ese tipo de decisiones que, aunque no te gusten, sabes que no tienes más remedio que tomar. Sé que en el futuro voy a tener que ceder y dejar que mi hija se vaya a iniciar su propia vida junto a quien sea su novio. Tendré que tragarme el orgullo, pero para mí va a ser un jodi** problema tener que asumirlo", se sinceró Mark en conversación con la agencia BANG Showbiz.



Aunque siente especial debilidad por las chicas de su casa, el conocido artista también ha exhibido su lado más paternal en la vida pública al tratar de defender al cantante Justin Bieber de los constantes ataques mediáticos que ha recibido últimamente. De esta manera, el guapo intérprete pidió calma a los medios de comunicación a la hora de juzgar la actitud y los escándalos protagonizados por el ídolo juvenil, ya que en su opinión el canadiense es "solo un niño" que está en pleno proceso de transición hacia la madurez.

"Es solo un niño, tenéis que dejarle en paz y que viva la vida a su manera. Es un adolescente que está tratando de encontrar su camino en un mundo donde la tecnología ya no te deja tener privacidad alguna. La vida es muy corta y él tiene que aprovechar al máximo todas las experiencias que ahora le ofrece la vida: ya llegará el momento en que siente la cabeza", reflexionaba el actor en las páginas del diario británico The Sun.



Por: Bang Showbiz