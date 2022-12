Mark Wahlberg desmonta su imagen de 'tipo duro'

La tonificada musculatura del actor Mark Wahlberg suele llevarle a rechazar el uso de especialistas en las escenas de mayor riesgo que presentan sus películas, pero el hecho de que él mismo se preste a experimentar todo tipo de peligros para aportar realismo a las secuencias no significa que, en sus propias palabras, sea un "tipo duro" que deba alardear de su carácter "temerario".

"Odio que algunos compañeros de profesión siempre presuman orgullosos de que las escenas de acción las protagonizan ellos mismos, sin la necesidad de contar con dobles, como si se jugaran la vida cada vez que pegan un salto o se pelean con otras personas. Es verdad que te puedes hacer daño, yo me he lesionado varias veces y no me quejo porque me encanta el subidón de adrenalina, pero ni soy un temerario ni un tipo duro por ello. Estos que se jactan de no necesitar especialistas son los mismos que luego se pasan dos horas delante del espejo mientras se maquillan", aseguró a la revista Loaded.

"Si de verdad queréis ver acción a raudales y a gente que no tiene miedo a morir, os aconsejo que visitéis una prisión de máxima seguridad", sentenció el temperamental intérprete.

Lo cierto es que el guapo intérprete no es ajeno al tipo de ambiente que puede respirarse en una cárcel, ya que durante su conflictiva juventud pasó breves temporadas entre rejas por culpa de una serie de recurrentes actos vandálicos. Eso sí, han pasado más de 20 años desde que el artista abandonara las calles para iniciar una exitosa carrera como modelo de Calvin Klein, trayectoria que finalmente derivó en su triunfal paso por la gran pantalla.

Quizá haya sido su llegada a una etapa de madurez, o la idílica vida familiar que ha forjado con su adorada esposa Rhea Durham, lo que ha terminado por atenuar su faceta más intempestiva, pero lo cierto es que Mark ya no tiene reparos en afirmar abiertamente que a veces se enfrenta muy "asustado" a las exigencias físicas de algunos de sus rodajes.

"Michael Bay [director de la cuarta entrega de 'Transformers'] nos obligó a implicarnos en todo tipo de situaciones que, si te digo la verdad, no eran agradables y que incluso me tenían bastante asustado. Sabes que no te vas a matar si te caes de una repisa a varios metros de altura, porque eres consciente de que hay todo tipo de medidas de seguridad para evitarlo, pero el daño está ahí, las probabilidades de acabar lleno de moratones son muy altas cuando trabajas con él", confesó a la misma publicación.