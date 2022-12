Mark Ruffalo recupera su cartera gracias a Twitter

El extrovertido Mark Ruffalo ya tiene una razón de peso para creer firmemente en la naturaleza bondadosa del ser humano, ya que después de olvidar su cartera en el asiento trasero de un taxi de Chicago, el actor ha recibido la grata sorpresa de que un ávido usuario de Twitter, además de recuperarla por casualidad, no ha dudado en ponerse en contacto con él a través de la popular red social para averiguar la mejor forma de entregársela de vuelta.

"Me he encontrado tu cartera en un taxi de Chicago. No te preocupes, que no pienso quedarme con ella. Simplemente dime cómo podría devolvértela sin causar todo un revuelo. Gracias!", reza el mensaje que el anónimo buen samaritano le dirigió al intérprete para ayudarle a tranquilizarse tras semejante despiste.

Aunque tardó un par de días en contestar, ya sea por su ajetreado ritmo laboral o por el hecho de que no utiliza las herramientas digitales con la frecuencia deseada, el guapo intérprete exhibió con entusiasmo el profundo agradecimiento que sentía por este usuario tan pronto como se decidió a responderle en público, demostrando además a sus seguidores que tan considerado gesto le ha ayudado a recuperar también la fe en la humanidad.

"Guau, no sé cómo agradecerte lo que has hecho por mí. Muchas gracias por ponerte en contacto conmigo y, en general, por el esfuerzo. Acabas de dejar claro que todavía hay gente decente en este mundo dispuesta a ayudar a los demás", escribió el intérprete en la misma plataforma, todavía sorprendido por la generosidad y el sentido del civismo que define a algunos viandantes. "Que sepas que eres mi héroe, todo un ejemplo para los demás", concluyó Ruffalo en su mensaje.