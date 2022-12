Mario Lopez reconoce haber 'cometido mucho errores' a lo largo de su vida

El presentador Mario Lopez nunca ha tratado de ocultar los problemas que le acarreó el haber triunfado siendo apenas un adolescente con la exitosa serie 'Salvados por la campana', una etapa durante la que cometió "muchos errores" que, sin embargo, no deja que le condicionen su vida actual.

"Sí, he cometido muchos errores. Mi vida no vino con un manual de instrucciones. Pero aprendes de ellos y sigues adelante. Todos somos juzgados por alguien que no está ni remotamente cerca de tener su propia vida en orden. Céntrate en ti mismo", escribió la estrella televisiva en su cuenta de Twitter.

Entre esas equivocaciones se incluirán sin duda sus experiencias sexuales cuando apenas tenía 13 años, su matrimonio con la ex Miss Estados Unidos Ali Landry -con quien estuvo casado apenas dos semanas en 2004- y su infidelidad durante su despedida de soltero apenas unos días antes de darle el "sí, quiero".

"Nunca había hablado sobre algunas de mis relaciones sentimentales ni sobre lo que sucedió y cómo lo manejé en mi primer matrimonio. Me emborraché y me puse demasiado cariñoso con una joven. Mientras regresaba a casa, la verdad me golpeó como un rayo: no estaba enamorado. Aun así recorrí el altar. Ali acabó enfadada y dolida, con todo el derecho del mundo", explica Mario en su libro de memorias 'Just Between Us', publicado recientemente.

Pese a la devastadora experiencia de su primer matrimonio, en la actualidad Mario ha logrado encontrar la estabilidad emocional junto a Courtney Mazza -madre de sus hijos Gia (4) y Dominic (1)-, gracias en gran parte a la seguridad que esta demuestra en sí misma y en su relación de pareja, hasta el punto de darle el visto bueno para que aireara sus romances pasados en su libro.

"Si hubiera pensado durante un instante que le haría sentirse incómoda o que iba a ser una falta de respeto hacia ella no lo habría hecho. Pero Courtney se siente muy a gusto en su propia piel y con nuestra relación", explicaba Mario a PEOPLE.